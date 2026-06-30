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Фото: Накануне.RU

В Орловской области заправлять машины будут по первой цифре в госномере

В Орловской области вводят систему заправки по дням недели в связке с первой цифрой номера автомобиля. Система уже вызвала многочисленные вопросы, при этом власти заявляют, что дефицита топлива нет, идет борьба только с ажиотажным спросом.

"Мы возвращаемся к ковидным временам, когда скупали гречку, сахар и туалетную бумагу. Теперь все тоже самое с бензином. Сегодня идет борьба не с количеством бензина, а с ажиотажным спросом. Некоторые приезжают по несколько раз и потом перепродают бензин — это нарушение законодательства. С силовиками этот вопрос проговорим. Объем, которого раньше хватало на сутки, теперь заканчивается в обед. В первую очередь необходимо закончить эпопею с перекупами, мы для этого и ввели ограничения. Также не забывайте, сейчас на улице жара и хранение большого объема в квартирах и гаражах не соответствует мерам безопасности", - пытается увещевать граждан губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Он также сообщил, что в среду штаб "с правовиками" будет принимать решение о правилах заправки на АЗС "Газпрома" и "Роснефти". "В субботу заправляются машины орловчан, номера которых начинаются с 0 до 1, в воскресенье — с 2 до 3 и т.д. Отпускать будем до 50 литров. В Орле будут три заправки отпускать бензин для номеров других регионов. На сельских заправках будет выделена отдельная линия для орловчан. Для транспорта специальных и социальных служб сохраняется режим внеочередной заправки. Для тех людей, кто находится на диализе, готовы выделять машины из гаража администрации области. Как только спадет ажиотаж — все ограничения отменим", - сообщил глава региона.

При этом жителям трех районов, где нет заправок перечисленных выше компаний, предлагается ездить заправляться в соседние районы.

В комментариях к этому сообщению Клычкова в VK люди пишут: "Ответьте как ваше новшество затронет людей, работающих в такси. На что жить, если введут по числам заправку? Неделю голодать?".

"Я 15 июля буду ехать из СПб через Орёл. Города не знаю совсем. И как мне искать заправку для иногородних?".

"Я имею московские номера авто, но живу в Орле. Что мне теперь, весь город выкатывать в поисках бензина?".

"Как быть с заправкой бензокос, генераторов для работы, пил и т.д для тех кто живет в поселках?!?".

Теги: андрей клычков, орловская область, топливо, дефицит


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