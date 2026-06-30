Главе СКР доложат о смерти 18-летней сироты из Верхотурья

Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования обстоятельств смерти 18-летней сироты из Верхотурья. Девушка была доставлена в больницу Екатеринбурга, где и скончалась.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в реанимационное отделение одной из больниц уральской столицы девушку доставили уже в тяжелом состоянии. Какой диагноз - не сообщается. Брат девушки уверен, что в смерти сестры виноваты врачи - якобы, именно они вовремя не поставили диагноз и не выдали направление в областной центр.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СКР по Свердловской области Богдану Францишко представить доклад о ходе расследования и проверить доводы, изложенные в публикациях СМИ.