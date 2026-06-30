Екатеринбург установил новый рекорд по осадкам в июне

Июнь 2026 года в Екатеринбурге, как и предполагалось ранее, стал самым дождливым за всю историю.

Как сообщает канал "Погода в Екатеринбурге", за минувший день (с 8 до 20 часов) в столице Урала выпало 45 мм осадков.

"Это означает, что суммарно за июнь в городе выпало уже 197 мм дождем. Это почти три месячных нормы июня или 37% от годовой нормы осадков", - пишет канал.

Таким образом, июнь-2026 становится самым дождливым за всю историю наблюдений в Екатеринбурге. Предыдущий рекорд – 168 мм – был установлен в 1986 году.

Напомним, что сейчас в Свердловской области ликвидируют последствия дождевого паводка.