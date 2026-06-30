Пермский пенсионер, стрелявший по окнам детсада, отправлен под домашний арест

Индустриальный районный суд Перми избрал меру пресечения 72-летнему мужчине, обвиняемому в хулиганстве с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда, инцидент произошел 24 июня 2026 года — пенсионер несколько раз выстрелил из пневматики по окнам детского сада.

Суд, изучив материалы дела, отправил обвиняемого под домашний арест на два месяца. Помимо ограничений на передвижение, ему запрещено пользоваться телефоном, интернетом, а также отправлять и получать письма.

Принимая такое решение, суд принял во внимание преклонный возраст подозреваемого, его состояние здоровья и то, что все найденное у него дома стрелковое оружие уже изъято.

Постановление пока не вступило в силу.