В России скомпрометированы 1,5% всех устройств на Android - эксперты

В России в первой половине 2026 года на 70% выросло число заражений смартфонов вирусами (по сравнению с тем же периодом 2025 года). И это только выявленные случаи, свидетельствует статистика мониторинга киберугроз "МегаФона". Одним из самых распространенных "заболеваний" остается банковский Android-троян Mamont - на него приходится 15% всех заражений, пишет "Коммерсант".

Также о росте заражений "мамонтом" говорит увеличение управляющих серверов вируса. Год назад их было несколько десятков, сейчас – более 200.

По данным компании F6, в России скомпрометированы около 1,5% всех Android-устройств, а совокупный ущерб от действий мошенников в цифровых каналах за год превысил 600 млрд руб.