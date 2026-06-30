Собянин: Силы ПВО уничтожили 60 летевших на Москву БПЛА

Система ПВО за минувшую ночь сбила 60 БПЛА, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. В аэропортах "Домодедово" и "Жуковский" введены ограничения.

По данным Минобороны, всего за ночь силы ПВО сбили 419 украинских дронов над Россией. Дроны уничтожены над Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом.