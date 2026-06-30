Евросоюз может полностью запретить выдачу туристических виз россиянам

Власти Евросоюза рассматривают идею полного запрета на выдачу туристических виз гражданам России. Европейский источник сообщает, что сейчас страны ЕС координируют эту инициативу между собой. Ранее представители немецкого блока ХДС/ХСС в Европарламенте призвали коллег остановить выдачу виз, связывая такое решение с конфликтом на Украине, пишет РИА Новости.

Депутат Европарламента Фернан Картхайзер пояснил, что авторы идеи хотят дестабилизировать российское общество перед выборами в Госдуму, которые пройдут с 18 по 20 сентября. При этом статистика показывает, что интерес к поездкам в Европу растет.

В 2025 году страны ЕС выдали россиянам более 620 тысяч виз, что на 10,2% больше показателей предыдущего года. Этот результат стал рекордным с начала 2022 года, хотя еще в ноябре 2025 года Еврокомиссия ограничила выдачу многократных шенгенских виз. Министерство иностранных дел России называет такие ужесточения правил дискриминацией по национальному признаку.

В 2025 году страны Шенгенской зоны выдали россиянам 630 тысяч виз, что на 17% превысило показатели предыдущего года, при этом Россия вошла в пятерку мировых лидеров по количеству заявок наряду с Китаем и Турцией.