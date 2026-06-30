Обратившегося к Путину ветерана СВО осудили за экстремистскую символику

Россошанский районный суд Воронежской области привлек к административной ответственности ветерана СВО, который обратился к президенту РФ Владимиру Путину.

Как сообщалось, в интернете появился ролик военнослужащего из Воронежской области Александра Лунина. На видео он настаивает на встрече с Путиным, жалуется на жестокое обращение командиров, а также на вымогательство денег.

Он обвинен в демонстрации экстремистской или нацистской символики. Административное дело было зарегистрировано и рассмотрено судом 27 июня, из-за законодательных ограничений детали принятого решения не раскрываются. По статье КоАП РФ о демонстрации экстремистской или нацистской символики предусмотрены такие меры, как арест до 15 суток, штраф от 1000 до 2000 рублей или обязательные работы до 100 часов.