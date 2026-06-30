Эстония призвала ЕС не вести никаких переговоров с Россией

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна призвал ЕС очень серьезно подумать, перед тем как решиться на переговоры с Россией.

По его мнению, такой шаг спровоцирует в ряде стран ЕС стремление отказаться от дальнейшего давления на Москву, мотивируя это необходимостью соблюдения нейтралитета в своей посреднической роли. И многие этого хотят. Поэтому допускать переговоры категорически нельзя, такой сценарий "крайне опасен", Россия якобы на это и рассчитывает - изменить статус европейских стран с союзников Украины на посредников. Ранее он признал, что ЕС не посредник, он напрямую воюет с Россией на стороне киевского режима.

Цахкна также считает преждевременным обсуждать готовность Кремля к диалогу, хотя президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил о такой готовности, но не видит ее именно со стороны Европы. Вообще любые контакты с Россией - это неправильный путь, уверен эстонский чиновник. Они приведут лишь к разногласиям между странами Европы.

Наканун премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что Европа - это "проект мира, но с оружием". И нужно вооружаться, а не призывать в миру.

В последние месяцы в ЕС идет обсуждение о начале переговоров с Россией в условиях их фактической неизбежности. Но единой позиции нет.