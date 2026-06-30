В Якутии Boeing с пассажирами на борту выехал за пределы полосы

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании S7 после посадки в аэропорту города Мирный выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

На борту находилось 173 пассажира и 6 членов экипажа, никто не пострадал. Новосибирская транспортная прокуратура проверит исполнение авиакомпанией законодательства о безопасности полетов. Также организована проверка в отношении оператора аэродрома.

По информации Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, воздушное судно получило повреждения. Аэропорт Мирный сейчас закрыт для взлета и посадки воздушных судов.