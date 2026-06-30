Опасный состав: в России введут жесткий контроль чернил для тату

Депутаты Государственной Думы готовят новый законопроект, который установит строгие правила для производителей и поставщиков тату-чернил. Первый заместитель председателя думского комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев сообщил РИА Новости, что сейчас профильные ведомства изучают и согласовывают текст документа.

Парламентарий хочет защитить здоровье людей и навести порядок в сфере тату-услуг. Он отмечает, что сегодня мастера часто используют краски с солями кадмия, фенолами, канцерогенами и соединениями олова. Башанкаев уверен, что ни один человек не разрешил бы вводить себе под кожу такие вещества, если бы знал реальный состав флакона.

Инициативу уже поддержали все фракции Госдумы, а главное правовое управление президента одобрило саму идею будущего закона.

С 1 марта 2027 года в России и еще шести странах СНГ начнет действовать новый межгосударственный стандарт качества для взрослых сумок, чемоданов и портфелей, который заменит устаревшие правила двадцатилетней давности. Согласно документу, производители обязаны выпускать только прочные изделия: например, ручки чемоданов должны выдерживать нагрузку в 400 Н, а швы дорожных сумок - от 30 Н/см.