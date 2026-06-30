В Свердловской области из-за дождей топит дома и ограничено автотранспортное сообщение

В Свердловской области ликвидируют последствия дождевого паводка.

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Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, в Нижних Сергах фиксируется подтопление домов – уровень воды в трех реках вырос в связи с обильными осадками. В зону подтопления попадают около 50 домов. В поселке Доломитовый Первоуральского муниципального округа для отвода воды сделан дополнительный канал, там фиксируется незначительное подтопление домов.

В поселке Подгарничный Серовского МО временно ограничен прямой подъезд к 11 частным домам, эвакуация жителей не требуется. В селе Елань временно ограничено автотранспортное сообщение с деревней Яр, организована лодочная переправа. В селе Городище ограничено автотранспортное сообщение с деревнями Боровикова и Красный Бор, организована работа паромной переправы.

В Туринском муниципальном образовании организованы лодочные переправы в связи со ограничением движения с селом Кумарьинское и деревней Чернышево. В селе Киргишаны Бисертского городского округа идет превентивная эвакуация людей в пункты временного размещения, а специальные службы оперативно регулируют уровень воды в Бисертском пруду.

В селе Николо-Павловское на базе Николо-Павловского центра культуры развернут пункт временного размещения, готовый принять до 150 человек. В Новоуральске выполняются адресные выезды для оценки ситуации на месте.

Как добавили в департаменте, принимаются оперативные меры по ликвидации последствий. По всем вопросам, связанным с паводком, свердловчане могут обращаться:

112 – единый номер вызова экстренных служб;

101 – пожарно-спасательная служба МЧС России;

+7 (343) 262-99-99 – телефон доверия ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, что накануне Екатеринбург затопило ливнем, который не прекращался весь день.