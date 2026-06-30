В Монако во время теракта серьезно пострадал бывший украинский бизнесмен Ермолаев и его семья

Три человека пострадали в результате первого в истории Монако террористического акта. Неизвестный оставил сумку с взрывным устройством в подъезде жилого дома между бульваром д'Итали и улицей Реверанд-пер-Луи-Фролла, на границе с Францией. Пострадавшие – супруги и их 13-летний сын, муж и жена находятся в критическом состоянии, сообщает France Presse со ссылкой на государственного министра Монако Кристофа Мирмана.

По данным СМИ, жертвами теракта стали бизнесмен Вадим Ермолаев и его семья. Ермолаев в 2019 году вышел из гражданства Украины, став гражданином Кипра. В разные годы уроженец Днепропетровска Ермолаев входил в списки самых богатых граждан Украины, состояние сделал на строительстве, в том числе жилья и бизнес-центров премиум-класса, также занимался агробизнесом и медициной.

В 2023 году власти Украины ввели в отношении Ермолаева санкции, поскольку он, якобы, переоформил алкогольный бизнес в Крыму в соответствии с российским законодательством, платил налоги в бюджет России. Сам Ермолаев отрицал, что связан с бизнесом, который продолжает функционировать в Крыму.