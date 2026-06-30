В Челябинске ехавший на самокате ребёнок попал под машину

В Челябинске 59-летний водитель автомобиля, который сбил ребёнка, пойдёт под суд.

Дело было 8 мая. Автомобиль "Фольксваген гольф" ехал по улице Кузнецова. Приближаясь к дому № 8А, не сбавил скорость до 20 км/ч, а позже не остановился. В результате он сбил девятилетнего школьника, пересекавшего проезжую часть на механическом самокате.

Мальчик получил травму головы, в том числе перелом костей свода и основания черепа с ушибом головного мозга. Это является тяжким вредом здоровью. Обвиняемый признал вину полностью. Параллельно с уголовным делом родители мальчика подали иск на 1,5 млн руб. Дело вскоре уйдёт в суд, сообщает прокуратура Челябинской области.