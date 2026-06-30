Отпуск в России: Авито Путешествия запустили персональную систему рекомендаций для арендодателей

Больше бронирований и награды за качество: Авито Путешествия запустили персональную систему рекомендаций для каждого арендодателя на платформе

Авито Путешествия запускают платформу рекомендаций для арендодателей посуточного жилья по всей России. Новый инструмент помогает хозяевам понять, какие именно факторы повлияют на решение гостей о бронировании их объектов, и пошагово улучшать свои объявления. В результате гости получают более понятный и предсказуемый опыт выбора и проживания, а арендодатели — дополнительные возможности для роста числа бронирований и финансовую выгоду.

От сложного управления к понятным шагам для роста

На рынке посуточной аренды не всегда очевидно, какие изменения действительно помогают повысить привлекательность объекта для путешественников. Новая платформа превращает управление объявлением в понятный план действий: арендодатели получают персональные советы по каждому объекту, могут сравнивать свои показатели с конкурентными предложениями, а также сразу увидеть, какие шаги помогут повысить востребованность объявления.

В основе новой платформы лежит принцип взаимной выгоды: система рекомендаций призвана улучшить опыт как гостей, так и хозяев: владельцы и управляющие больше инвестируют в качество объекта — улучшают фотографии и описание, настраивают условия бронирования, повышают уровень сервиса и, как следствие, персональный опыт путешественника — а взамен получают прозрачную выгоду в виде снижения комиссии и возможности напрямую увеличить доход.

Как работает система рекомендаций

Все рекомендации носят data-driven характер: они основаны на реальных данных о предпочтениях гостей и эффективности объявлений. Платформа анализирует миллионы просмотров, бронирований и параметров объектов, чтобы отобрать именно те действия, которые действительно влияют на решение гостя о заселении. Среди них — качество и количество фотографий, полнота описания объекта, настройки онлайн-календаря, отзывы и рейтинг, скорость ответов в чате и качество коммуникации с гостями.

«Наша собственная аналитика позволяет точно понять, что делает объявления по‑настоящему привлекательным для гостей. На основе этих данных платформа поможет арендодателям улучшать свои объекты и получать больше бронирований — проведенные тесты уже показывают, что такие улучшения работают. Как партнеры, мы ценим стремление хозяев инвестировать в качество и готовы поддерживать их не только советами, но и сниженной комиссией за выполненные рекомендации. В будущем мы будем расширять набор подсказок и наград за их выполнение, чтобы платформа стала ежедневным помощником на пути к более устойчивому и выгодному бизнесу», — комментирует Кирилл Дымчишин, ведущий менеджер продукта в Авито Путешествиях.

Например, система может рекомендовать заполнить инструкцию по заселению, чтобы сэкономить время на общении с гостями, или подключить умные скидки, чтобы увеличить шансы на бронь во время низкого сезона. Механика работает поэтапно: после выполнения всех рекомендаций первого уровня комиссия по объекту снижается с 20% до 17%. Если арендодатель выполняет рекомендации обоих уровней, комиссия уменьшается до 15%.

Таким образом, размер комиссии напрямую зависит от качества работы с объектом и опыта, который получает гость. Такой подход помогает арендодателю настроить прямую связь между качеством работы с объявлением и финансовыми показателями бизнеса.