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Экономика Костромская область
Фото: adm44.ru

«Транс Логистик» построит в Костроме новый логистический центр, соглашение с губернатором подписано на полях ПМЭф

Инвестиционное соглашение в рамках международного экономического форума в Санкт-Петербурге подписали губернатор Костромской области Сергей Ситников и генеральный директор ООО «Транс Логистик» Сергей Паисьев. Компания в рамках инвестпроекта построит в Костроме современный логистический центр общей площадью 9,2 тысячи кв. метров.

«Специфика региона, что у нас до западной границы 20 км, а до восточной 500 км. Поэтому область логистически сложная и появление центра в значительной степени упростит доставку необходимых товаров, в том числе из маркетплейсов», - отметил Сергей Ситников.

(2026)|Фото: adm44.ru

Реализация этого инвестпроекта позволит укрепить логистическую инфраструктуру региона и повысить инвестиционную привлекательность. Период реализации рассчитан на 2026–2032 годы. Общий объем капитальных вложений в строительство составит более 231 млн рублей — это собственные средства инвестора. Специалисты прогнозируют объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Костромской области за период действия соглашения в объемет более 51 млн рублей. При этом инвестору окажут региональную поддержку, предоставят земельный участок в аренду без проведения торгов.

«На протяжении достаточно длительного времени формировали пакет областных законов, нормативных актов, которые позволяют предоставлять сегодня меры поддержки. И в первую очередь, конечно, это налоговые льготы и выделение земельных участков для развития производства», - прокомментировал Сергей Ситников.

(2026)|Фото: adm44.ru

"Костромскую область отличает особое понимание и доброе отношение к бизнесу. И это в первую очередь заслуга губернатора, Сергея Константиновича Ситникова. Выделение земельного участка - вопрос развития для нашего предприятия", - отметил генеральный директор компании ООО «СП Транс Логистик» Сергей Паисьев.

Компания «Транс Логистик» - опытный оператор на рынке грузовых автомобильных перевозок по всей России, работает более 10 лет. Также компания занимается техническим обслуживанием и ремонтом автотранспортных средств. Предприятие уже осуществило более 50 рейсов в зону спецоперации, перевезено более 1000 тонн груза.

(2026)|Фото: adm44.ru

(2026)|Фото: adm44.ru

Важно отметить, что у предприятия имеется положительная практика реализации инвестпроектов. В 2023 году компании был предоставлен участок в аренду без проведения торгов на улице Индустриальной в Костроме, на котором был возведен крупнейший логистический комплекс, состоящий из 5 зданий. На площадях будут размещены крупнейшая транспортная компания ПЭК и маркетплейс «Озон». Общий объем вложений в объект составил более 250 млн рублей.

Теги: сергей ситников, пмэф, соглашение, логистик, склад


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