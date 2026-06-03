На ПМЭФ губернатор Костромской области подписал соглашение о развитии фармацевтической промышленности

Реализация проекта, по которому подписано соглашение, позволит укрепить лекарственную импортонезависимость. Подписи под документом поставили губернатор Сергей Ситников и генеральный директор АО «Ортат» Александр Шишов. Объем инвестиций составит более 245 млн рублей. В рамках реализации проекта планируется организовать новые участки производства.

«Соглашение реально очень нужное. Компания уже длительное время – третье десятилетие – работает на территории Костромской области, выпускает достаточно редкие, оригинальные медикаменты для нашей страны. Инвестор идет по пути капитализации своего производства, а значит будут появляться новые препараты – регион это поддержит», – отметил Сергей Ситников.

Отметим, что это уже второй инвестиционный проект, который компания за последние годы реализует на территории Костромской области. На заводе уже построен новый лабораторный корпус, приобретено оборудование для оснащения участков производства упаковки и контрольно-аналитической лаборатории. Проект также получил поддержку - инвестиционный налоговый вычет.

«Мы благодарны губернатору, Сергею Константиновичу Ситникову и команде администрации области, за помощь в реализации проектов. Это помогает компании развиваться»,- отметил генеральный директор АО "Ортат" Александр Шишов.

АО «Ортат» - крупнейшее фармацевтическое предприятие в Костромской области. Опыт работы составляет 15 лет на российском лекарственном рынке. Это фармацевтическое производство обладает современной материально-технической базой, имеет развитую инфраструктуру. Все это позволяет организовать производственный процесс на уровне международных стандартов. Завод ежегодно выпускает 2 млн упаковок медицинских препаратов, в ассортименте – 60 наименований лекарств, развивается импортозамещение. В штате работает около 400 сотрудников.