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Экономика Костромская область
Фото: adm44.ru

На ПМЭФ губернатор Костромской области подписал соглашение о развитии фармацевтической промышленности

Реализация проекта, по которому подписано соглашение, позволит укрепить лекарственную импортонезависимость. Подписи под документом поставили губернатор Сергей Ситников и генеральный директор АО «Ортат» Александр Шишов. Объем инвестиций составит более 245 млн рублей. В рамках реализации проекта планируется организовать новые участки производства.

«Соглашение реально очень нужное. Компания уже длительное время – третье десятилетие – работает на территории Костромской области, выпускает достаточно редкие, оригинальные медикаменты для нашей страны. Инвестор идет по пути капитализации своего производства, а значит будут появляться новые препараты – регион это поддержит», – отметил Сергей Ситников.

(2026)|Фото: adm44.ru

Отметим, что это уже второй инвестиционный проект, который компания за последние годы реализует на территории Костромской области. На заводе уже построен новый лабораторный корпус, приобретено оборудование для оснащения участков производства упаковки и контрольно-аналитической лаборатории. Проект также получил поддержку - инвестиционный налоговый вычет.

«Мы благодарны губернатору, Сергею Константиновичу Ситникову и команде администрации области, за помощь в реализации проектов. Это помогает компании развиваться»,- отметил генеральный директор АО "Ортат" Александр Шишов.

(2026)|Фото: adm44.ru

АО «Ортат» - крупнейшее фармацевтическое предприятие в Костромской области. Опыт работы составляет 15 лет на российском лекарственном рынке. Это фармацевтическое производство обладает современной материально-технической базой, имеет развитую инфраструктуру. Все это позволяет организовать производственный процесс на уровне международных стандартов. Завод ежегодно выпускает 2 млн упаковок медицинских препаратов, в ассортименте – 60 наименований лекарств, развивается импортозамещение. В штате работает около 400 сотрудников.

Теги: сергей ситников, фармацевтическая промышленность, пмэф


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