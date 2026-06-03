Сергей Ситников на полях ПМЭФ подписал соглашение с ООО «Империал» о модернизации ювелирного производства в Костромской области

В рамках инвестпроекта, соглашение о котором подписал на полях ПМЭФ губернатор Костромской области будут реконструированы часть площадей предприятия и закуплено современное оборудование.

«Империал» – одно выпускает ювелирные изделия из золота, серебра и платины - как массового сегмента, так и премиум-класса. Ключевыми клиентами костромичей являются крупные региональные ювелирные сети из Центрального и Уральского федеральных округов. Объем выпускаемой продукции за 2025 год составил более 470 кг.

Важно отметить, что региональные власти поддерживают ювелирное производство субсидиями по возмещению части затрат на приобретение нового оборудования. Предприятию предоставляются региональные меры поддержки в рамках национального проекта по развитию малого и среднего предпринимательства, оказывается помощь по размещению на электронных торговых площадках и консультационные услуги.

Завод при активном содействии области был включен в число участников нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» по внедрению инструментов бережливого производства. В 2025 году ООО «Империал» стало победителем конкурса «Лучшее промышленное предприятие Костромской области» в номинации «Лучшая организация бизнес-процесса».

С целью решения вопроса кадров осуществляется взаимодействие предприятия с образовательными учреждениями региона. Так, в рамках соглашения Костромской машиностроительный техникум готовит для завода специалистов по индивидуальным учебным программам - ювелиров, монтировщиков, полировщиков, литейщиков и т.д. Организована регулярная практика для студентов Костромского госуниверситета.

В рамках Санкт-Петербургского Международного экономического форума администрацией Костромской области и ООО «Империал» заключено соглашение о реализации нового инвестиционного проекта. Согласно документу, на одной из промышленных площадок Костромы предприятие создаст современное многофункциональное ювелирное производство. Предстоит построить новые и реконструировать существующие корпуса завода, провести оснащение современным оборудованием.

Общий объем инвестиций составляет более 320 млн рублей.

При этом, инвестору будет установлен режим наибольшего благоприятствования и предоставлена государственная поддержка в виде налоговых преференций и инвестиционного налогового вычета. Данное соглашение послужит дальнейшему развитию ювелирной отрасли региона, увеличению налоговых отчислений в областной бюджет.

Стоит напомнить, что более 50% всех ювелирных изделий страны производится на территории Костромского региона.

"И любое развитие, даже в столь непростые времена, когда востребованность ювелирных изделий, скажем честно, не очень велика, будет поддержана областной администрацией", – прокомментировал подписанное соглашение губернатор Сергей Ситников.