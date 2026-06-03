03 Июня 2026
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Фото: пресс-служба &quot;Атомстройкомплекс&quot;

Строители "Атомстройкомплекса" стали лучшими плиточником и каменщиком на Урале

Строители "Атомстройокмплекса" подтвердили звание лучших в своей профессии на региональном этапе конкурса профессионального мастерства "Славим человека труда!". На нем определяли лучших каменщиков и отделочников на всей территории Среднего Урала.

В этом году конкурс прошел на площадке Уральского колледжа технологий и предпринимательства, который готовит кадры для строительной отрасли в рамках федерального проекта "Профессионалитет". Всего было две номинации: "Лучший плиточник", где первое место отдали Горбунову Денису, и "Лучший каменщик", в которой третье место завоевал Ахмад Исматуллоев. Оба являются строителями холдинга "Атом".

Горбунов Денис, взявший первое место в номинации "Лучший плиточник" на региональном этапе конкурса "Славим человека труда"(2026)|Фото: пресс-служба "Атомстройкомплекс"

"Нашему холдингу в этом году исполнился 31 год, – говорит Галина Хабарова, директор по персоналу строительного холдинга "Атом". – За столь значительный срок мы сформировали высокие стандарты качества работы, которые хорошо известны как нашим клиентам, так и партнерам, в том числе, госзаказчикам. Нашему коллективу доверяют возводить сложные, знаковые для региона объекты: школы, театры, больницы".

По ее словам, на базе холдинга действует собственный центр обучения, где строители регулярно отрабатывают навыки и технологии выполнения работ. Более того, холдинг активно взаимодействует с учебными заведениями и делится своим опытом, приглашая студентов на экскурсии, принимая на производственную практику и трудоустраивая их по гибкому графику.

"Свердловская область занимает лидирующие позиции по объемам жилищного строительства, и за этими результатами стоят люди — специалисты строительной отрасли. Поэтому важно сохранять и передавать профессиональный опыт, поддерживать престиж рабочих профессий. Конкурс "Славим человека труда!" показывает уважение к человеку труда и помогает молодым специалистам перенимать лучшие практики у профессионалов. Особенно важно, что соревнования проходят на базе колледжей и объединяют опытных работников и студентов, которые в будущем придут работать на строительные площадки региона", — подчеркнул на открытии конкурса министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Григорий Сурганов.

Теги: Атомстройкомплекс, конкурс Славим человека труда, строитель


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