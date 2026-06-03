В Москве и Петербурге водители сообщили об ограничениях на продажу бензина

Автовладельцы из Санкт-Петербурга и Москвы сообщают о том, что на некоторых АЗС стали ограничивать продажу топлива. Об этом пишут местные СМИ.

Как заявил "Фонтанке" неназванный руководитель крупной нефтебазы под Петербургом, проблема дефицита бензина на АЗС не является массовой, но отдельные заправки действительно недополучают топливо. В основном это независимые АЗС, которым топливо сейчас достается по остаточному принципу.

MSK1 опросил представителей крупных сетей по поводу ситуации с бензином в Москве и Подмосковье. В "Роснефти" и "Татнефти" сообщили, что общих ограничений нет, но в зависимости от ситуации лимиты могут появляться на отдельных станциях. В "Лукойле" бензин отпускают по 100 литров в одни руки.

Ранее лимиты на покупку бензина "в одни руки" ввели в Крыму и Севастополе. На фоне проблем с логистикой на полуострове ввели ограничения: топливо выдают по талонам не более 20 литров на машину, а наливать его в канистры запрещено. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что власти решают проблему дефицита бензина в Крыму и Севастополе.

Сегодня Минпромторг Карелии заявил об отсутствии дефицита топлива в республике на фоне временных ограничений на отпуск бензина, введенных на двух частных АЗС.