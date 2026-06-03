Свердловские онкологи удалили пациенту "вторую голову" весом 2 килограмма

Свердловские онкологи успешно удалили с шеи мужчины злокачественную опухоль весом более 2 кг. Как отметили в пресс-службе областного минздрава, всего за девять месяцев новообразование стала выглядеть так, будто у пациента растет вторая голова.

Как рассказал сам мужчина, сначала на шее появилась небольшая шишка, но он не обращал на нее внимания, так как не испытывал дискомфорта. Но, когда опухоль уже нельзя было игнорировать, он все же обратился к врачам.

"Увидел в зеркале, что родинка на шее будто переместилась выше. Я уже потом понял, что это кожу сместила опухоль. Сразу же обратился к хирургам по месту жительства", — рассказал екатеринбуржец.





После первичного диагностического этапа в районной поликлинике мужчину направили в Свердловский областной онкодиспансер. Ему поставили диагноз — липосаркома шеи — редкие новообразования, составляющие 1–2% всех злокачественных опухолей этой локализации. Они представляют серьезную опасность из-за быстрого роста и прорастания в соседние органы и ткани.

Как отметили врачи, опухоль успела прорасти в мышцы, ветви шейного сплетения, целилась в позвоночник и магистральные сосуды, питающие головной мозг. Промедление могло привести к инсульту, нарушением двигательных функций и чувствительности.

За два часа операции удалось полностью удалить опухоль.