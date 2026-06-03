В Челябинске признан банкротом гендиректор ОАО "Трест Магнитострой"

В Челябинске признан банкротом гендиректор "Треста Магнитострой" Олег Лакницкий. Так решил Арбитражный суд Челябинской области.

Введена процедура реализации имущества. Она продлится по 3 декабря. Финансовым управляющим Лакницкого стал член Ассоциации "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Южный Урал"" утвержден Константин Быков, сообщает Арбитражный суд Челябинской области.

"Магнитострой" был создан приказом ВСНХ СССР № 375 от 31 января 1929 г. в качестве "управления по постройке Магнитогорского металлургического завода и обслуживающих его подсобных предприятий у горы Магнитной в Верхнеуральском районе Троицкого округа Уральской области".

Сегодня ОАО "Магнитострой" является одной из крупнейших генподрядных строительных организаций России; выполняет все виды общестроительных работ, строит объекты промышленности, жилья и соцкультбыта в Челябинской, Тюменской областях, Республике Башкортостан, Ханты-Мансийском автономном округе. Общая численность работников – 10,5 тыс.