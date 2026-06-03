Власти Карелии заявили о достаточных запасах бензина после ограничений его продажи

Минпромторг Карелии заявил об отсутствии дефицита топлива в республике на фоне временных ограничений на отпуск бензина, введенных на двух частных АЗС.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в СМИ и соцсетях появилась информация об ограничении продажи бензина на отдельных заправочных станциях в Лоухском районе и Костомукше. Речь идет о двух частных автозаправочных станциях, принадлежащих одной компании.

Ситуация связана с повышенным сезонным спросом на топливо в период начала летних отпусков, объяснили в Минпромторге региона. Компания ввела временный лимит на отпуск топлива до поступления следующей партии.

Отмечается, что федеральные заправочные станции в республике работают бесперебойно, запасы топлива в Карелии достаточны.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что власти решают проблему дефицита бензина в Крыму и Севастополе. На фоне проблем с логистикой на полуострове ввели ограничения: топливо выдают по талонам не более 20 литров на машину, а наливать его в канистры запрещено.