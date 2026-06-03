Свердловский облсуд сжалился над организаторами "покерной школы" с криминальный уклоном

Свердловский областной суд поставил точку в деле об организации нелегального игорного бизнеса, замаскированного под Уральскую и Тюменскую школы покера.

Напомним, что Дмитрий Озорнин еще в 2021 году организовал преступную группу из пяти человек, которые создали "школы покера". Под этим прикрытием они проводили азартные игры вне игорных зон, снимая помещения в Тюмени и Екатеринбурге, оборудовали их металлическими дверями, видеодомофонами и системами наблюдения. Нанятый персонал и участников также инструктировали о действиях при проверках правоохранителей.

Клиенты же были обязаны платить комиссию от 2 до 20% от банка. Это принесло организаторам доход свыше 27 млн рублей.

Уже в феврале этого года Чкаловский районный суд Екатеринбурга признал организаторов и участников виновными по статьям о незаконной организации азартных игр (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ) и об организации преступного сообщества / участии в нем (ст. 210 УК РФ).

Суд отправил Дмитрия Озорнина в колонию строгого режима на 14,5 лет, а остальным дал от 4,5 до 8 лет колонии общего режима. Суд также конфисковал незаконно полученные средства.

Приговор был обжалован стороной защиты и одним из осужденных. Рассмотрев жалобы заявителей, Свердловский областной суд оправдал осужденных по статье 210 УК РФ за отсутствием состава преступления.

Срок заключения Озорнина сокращен до 4 лет колонии общего режима. Остальные участники приговорены к срокам от 2 до 3 лет лишения свободы также в колонии общего режима. В остальном приговор оставлен без изменения.

Арест на имущество и денежные средства сохранен для обеспечения конфискации.