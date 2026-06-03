В Перми пенсионер перевел мошенникам более четырех миллионов рублей, поверив в историю о финансировании ВСУ

В Перми возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Жертвой аферистов стал 69-летний житель краевого центра, лишившийся своих сбережений, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

В начале марта 2026 года мужчине 1957 года рождения позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы доставки, и попросил назвать код из SMS для получения посылки. Вскоре пенсионер обнаружил в личном кабинете на портале "Госуслуги" доверенность, выписанную на постороннее имя.

По указанному в фиктивном документе номеру "горячей линии" потерпевший перезвонил. Собеседник сообщил, что по этой доверенности деньги могут быть направлены на финансирование Вооруженных сил Украины, и предложил помощь в их спасении.

Доверившись злоумышленникам, пенсионер в течение нескольких дней снимал средства с банковских счетов и переводил их на продиктованные реквизиты. Мошенники заверили его, что после проверки все деньги будут возвращены. В результате мужчина потерял более 4 миллионов рублей.

Лишь спустя два месяца потерпевший осознал, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию.