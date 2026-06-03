Главная часть выступления Путина на ПМЭФ будет посвящена экономике, - Песков

Выступление президента РФ Владимира Путина на ПМЭФ будет посвящено, главным образом, экономическим вопросам, как в России, так и на международном уровне, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Но, конечно, в наше время не существует очищенной экономики. Так или иначе, соприкосновения с политическими проблемами всегда налицо, поэтому и этому будет уделено внимание", - цитирует Пескова РИА Новости.

Выступление Путина состоится на пленарном заседании ПМЭФ 5 июня. Как накануне заявил его помощник Юрий Ушаков, президент выступит на пленарной сессии ПМЭФ "с большой речью".

Петербургский международный экономический форум открылся в Северной столице сегодня. Ожидается участие около 20 тысяч человек из более чем 100 стран. США впервые за несколько лет будут представлены на форуме официальной делегацией.