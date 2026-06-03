"Одноклассники бились в истерике". Выпускница в шоке от заданий на ЕГЭ по химии

Задания на ЕГЭ по химии 1 июня были совсем не такими, как выкладывалось на сайте ФИПИ. Об этом директору Лиги безопасного интернета, члену Общественной палаты России Екатерине Мизулиной написала выпускница. Она признала, что была в шоке. Перед ЕГЭ составители говорили совсем о других заданиях.

"Я шла с настроем на 80 + и долгое время готовилась, а что в итоге? Непонятно какая новая 33-я задача, которой в принципе быть не может. Тестовая часть тоже фиг знает какая. Извините меня, это издевательство. Выйдя из аудитории, я увидела, как буквально все мои одноклассники, у которых очень хороший уровень подготовки, просто рыдали, бились в истерике", - пишет выпускница.

В этом году ЕГЭ по химии включает 34 задания, которые разделены на две части: первая включает 28 заданий с кратким ответом (17 базового уровня и 11 повышенного), вторая - 6 заданий высокого уровня сложности с развернутым ответом.

О том, что для сдачи ЕГЭ на высокий балл недостаточно просто хорошо знать школьную программу, говорят уже много лет. Это является одной из причин массового репетиторства.