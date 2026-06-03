Пашинян заявил, что товары из Армении уже пошли в другие страны

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что первые партии армянских цветов и овощей, запрещенных для ввоза в Россию, уже отправлены на новые рынки сбыта - в ЕС и другие страны.

Он заверил, что проблем со сбытом армянских товаров не будет - их многие хотят купить. Накануне он обещал компенсации фермерам, пострадавшим от ограничений экспорта в Россию. Им будто бы выделят субсидии, которые покроют убытки, а также будет оказано содействие компаниям с не соответствующей стандартам продукцией.

В последнюю неделю Россия начала вводить ограничения: сначала на рыбу, потом на цветочную продукцию и воду "Джермук", накануне стало известно о фруктах - вишне, черешне, абрикосах, сливах, персиках. Нарушения санитарных требований связано с ликвидацией Министерства сельского хозяйства Армении, отмечает Россельхознадзор.

Пашинян утверждает, что в Европе якобы очень ждут армянские фрукты и другую продукцию. Правда, объем сельхозпродукции на экспорт в Армении не очень большой, зато одна европейская сеть супермаркетов сможет все это реализовать. Главное - проголосовать на выборах 7 июня за Пашиняна, который решит все эти проблемы.

Россия призывает Армению определиться между ЕАЭС и ЕС, куда та стремится. В 2025 году там даже приняли специальный закон о векторе в ЕС. А недавно ЕС впервые официально признал "европейские устремления" Армении.