В Тюменской области в озере нашли тело пенсионера, пропавшего в мае

В озере Светлое недалеко от села Ярково обнаружили тело 72-летнего пропавшего мужчины, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СК России по Тюменской области.

Мужчина считался пропавшим без вести с 19 мая.

Тело погибшего было извлечено из воды в ходе поисково-спасательной операции. По данным следствия, на теле не обнаружено видимых признаков насильственной смерти. Следователи проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки правоохранителями будет принято процессуальное решение.