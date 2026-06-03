СВР: Евросоюз пытается "выдавить" из Армении Русскую православную церковь

Руководство стран Евросоюза взялось за агрессивное выдавливание Русской православной церкви из Армении, заявили в Службе внешней разведки (СВР) России.

В ведомстве отметили, что в качестве обязательного условия евроинтеграции к Еревану выдвигается требование о полном разрыве многовековых религиозно-духовных связей с Москвой.

По информации СВР, этим вопросом занимается Партнерская миссия ЕС в республике, созданная в апреле. Ее цель — лишить Еревано-Армянскую епархию РПЦ права пользоваться церковной недвижимостью и помешать ее диалогу с местными религиозными структурами, особенно с Армянской апостольской церковью.

В качестве примера ведомство приводит ситуацию с Тимофеем Казаряном — настоятелем храма Архангела Михаила при российской военной базе в Гюмри. Местные НПО, "прикормленные Брюсселем", обвинили его в попытке сорвать грядущие парламентские выборы в Армении, заявили в СВР.

Служба утверждает, что так называемые европейские партнеры фабрикуют компромат в отношении других представителей Еревано-Армянской епархии РПЦ, чтобы побудить армянские власти открыть на нее масштабные гонения.

На прошлой неделе Кремль опубликовал совместное заявление лидеров России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, которые поддержали проведение в Армении как можно скорее референдума о выборе между ЕС и ЕАЭС. Они подчеркнули, что существуют риски для экономической безопасности стран ЕАЭС в связи с движением Армении в ЕС.