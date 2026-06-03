Памятник Дзержинскому открыли под Нижним Тагилом

Под Нижним Тагилом на берегу Черноисточинского пруда торжественно открыли бюст основателя и первого руководителя ВЧК Феликса Дзержинского. Об этом депутат гордумы Дмитрий Костенников написал в своих социальных сетях.

Памятник установили на территории детского спортивно-патриотического лагеря "Первый" (ранее известного как "Чайка"), который строит депутат и по совместительству глава благотворительного фонда "Первый".

"В нашей стране возрождается движение "Дзержинец", и нашему фонду выпала высокая честь стать его проводником в Свердловской области. Новый лагерь станет центром патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи региона. На его базе будут проводиться регулярные сборы для участников движения со всей Свердловской области", - писал ранее Костенников.

Бюст был открыт в преддверии Дня пограничника. В торжественной церемонии также принял участие внучатый племянник революционера Владимир Дзержинский. Гостям презентовали лагерь, после чего прошел турнир "Черно-белые воротнички VIII", который дал старт движению "Дзержинец" в Нижнем Тагиле.