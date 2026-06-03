03 Июня 2026
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Общество
Фото: Накануне.RU

Юрий Бурлачко рассказал о системе поддержки семей с детьми на Кубани

Как известно, с 1 июня в России вступил в силу целый ряд значимых законов. Теперь, в частности, граждане с доходом ниже прожиточного минимума на каждого члена семьи, имеющие двух и более детей, могут претендовать на ежегодную семейную выплату. Получить ее могут оба официально трудоустроенных родителя. При этом среднедушевой доход их семьи за прошлый год не должен превышать 1,5 регионального прожиточного минимума.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко напомнил, что в Краснодарском крае он составляет 18181 рубль.

"Поддержка семей с детьми, улучшение качества жизни уязвимых категорий граждан – это не просто темы для обсуждения, а ключевые факторы, определяющие будущее государства и его граждан. На Кубани при активном содействии Губернатора Вениамина Ивановича Кондратьева широко используют инструменты соцподдержки населения, предлагаемые федеральным центром. В том числе проводится ряд мероприятий, предусмотренных нацпроектом «Семья». Вот лишь малая часть реализованных в первом квартале текущего года мер: более 2 тыс. жителей Кубани получили помощь на основании социального контракта; порядка 1,2 тыс. многодетных семей распорядились средствами краевого материнского (семейного) капитала; 1188 гражданам, частично или полностью утратившим возможность самостоятельно передвигаться или обеспечивать основные жизненные потребности, оказывается поддержка в рамках системы долговременного ухода", - написал на своих страницах в соцсетях председатель Кубанского парламента.

Коллаж, многодетная семья на селе(2024)|Фото: Накануне.RU

Он напомнил, что бюджет Краснодарского края и на этот год традиционно остался социально ориентированным. Около 70% средств региональной казны направлено на развитие соцсферы.

"Совершенствуется и ее нормативно-правовая база. В конце прошлого года, напомню, депутаты ЗСК приняли поправки в краевое законодательство, регулирующее порядок получения многодетными семьями маткапитала. Теперь он выдается не разово – за третьего или четвертого ребенка, а многократно – за третьего и всех последующих детей. Также в ходе недавней сессии кубанского парламента депутаты поддержали законопроект, предусматривающий возможность предоставления ежемесячного пособия многодетных семей, чей доход превышает прожиточный минимум не более чем на 10%. Таким образом, ежемесячное пособие получат дополнительно несколько тысяч семей. Есть все основания полагать, что, несмотря на беспрецедентное санкционное давление, регион продолжит выполнять свои обязательства перед гражданами, нуждающимися в государственной поддержке", - подчеркнул Юрий Бурлачко .

Теги: юрий бурлачко, Парламенты ЮФО, Парламенты СКФО, поддержка семей с детьми, зск


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