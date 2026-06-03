Сергей Кравчук: Благодаря программе КРТ в Хабаровске на месте заброшенного участка появился жилой комплекс

Мэр Хабаровска стал участником церемонии ввода в эксплуатацию жилого комплекса «Полет» на улице Шкотова. Построенные два современных дома на 229 квартир уже заселяются, квартиры передаются собственникам. Общая площадь двух высоток составила 10 тысяч квадратных метров. При этом, застройщик позаботился об обеспечении домов новой инженерной инфраструктурой.

«Мы решили не врезаться в старые инженерные сети, а вместо этого проложили теплотрассу длиной 800 метров от тепломагистрали, – рассказал Вадим Квасницкий, директор общества с ограниченной ответственностью ЦИТ «Инвест», оператор комплексного развития территории. – Важно отметить, что электроснабжение мы провели от «Оборонэнерго», которое расположено на Восточном шоссе, водоснабжение и канализация – абсолютно новые. Также при строительстве жилого комплекса не использовались бюджетные средства».

5 квартир в этих современных новых домах передадут участникам специальной военной операции или жильцам аварийных домов, согласно решению администрации города. Остальные жильцы уже получили ключи от своих новых квартир.

Поздравил хабаровчан с новосельем и вручил строителям Благодарственные письма мэр города Сергей Кравчук.

«Комплексное развитие территорий является одним из ключевых направлений в улучшении облика города. Ранее здесь стояли заброшенные гаражи, территория была неухоженная – от людей часто поступали обращения по этому поводу. По решению администрации города, территория была передана ЦИТу, который успешно реализовал данный проект. И эта площадка, обустроенная ко Дню города, стала подарком для жителей». – отметил мэр.

Необходимо добавить, что в августе планируется старт строительства еще двух домов по соседству. Напомним, программа комплексного развития территорий (КРТ) стартовала в Хабаровске три года назад и уже доказала свою востребованность. По оценкам Минстроя РФ, краевой центр находится в «зеленой зоне» по ее реализации, лидирует в Дальневосточном федеральном округе.