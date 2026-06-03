Школьник из КБР отстоял в суде результат ЕГЭ, аннулированный за шпаргалку

Ученик из Кабардино-Балкарии смог в суде отстоять результат ЕГЭ по физике, который ранее был аннулирован из-за якобы использования шпаргалки.

Экзамен прошел без каких-либо замечаний, ученик из аудитории не удалялся. Несмотря на это, позже государственная экзаменационная комиссия региона на основе видеозаписи сделала вывод, что у него был лист бумаги "неустановленного формата", из-за чего работа была аннулирована. Однако школьник заявил, что никаких правил не нарушал и пользовался черновиком. Суд первой инстанции посмотрел ролик и не смог определить наличие шпаргалок. Кроме того, ученика отказались привлекать к административной ответственности по статье "об умышленном искажении результатов экзаменов", пишет РИА Новости.

В результате суд республики удовлетворил требования ученика, признав аннулирование результатов незаконным. Минпросвещения КБР пыталось оспорить решение, но апелляция и кассация оставили его в силе.

Ранее лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов призвал отменить ЕГЭ и вернуться к классической аттестации, так как нынешняя система проверяет не знания учеников, а финансовые возможности родителей нанимать репетиторов. Политик подчеркнул, что задания тестов часто выходят за рамки школьной программы, вынуждая семьи тратить сотни тысяч рублей на дополнительную подготовку, а самих выпускников - страдать от чрезмерного стресса.