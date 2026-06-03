Башкирия представила на ПМЭФ "мудрое древо" с искусственным интеллектом

Республика Башкортостан привезла на Петербургский международный экономический форум необычную новинку - "Мудрое древо Шэжэре". В центре своего стенда регион установил интерактивную инсталляцию, в которую разработчики встроили искусственный интеллект. Как передает корреспондент РИА Новости, цифровая система привлекает внимание участников форума необычным форматом общения.

Сотрудница стенда объяснила гостям, что дерево "просыпается" от простого касания. После этого искусственный интеллект готов ответить на любые вопросы о республике. Нейросеть знает всё об истории края, национальном эпосе, географии и экономике. Посетители могут узнать у "древа" о работе крупных заводов Башкирии или о самых красивых туристических местах.

Кроме общения с умным деревом, делегация подготовила для гостей иммерсивное шоу. Специальные экраны показывают живописные пейзажи республики и создают эффект погружения в природу региона. Таким образом Башкортостан совместил на своем стенде современные технологии и уважение к национальным традициям.

При этом МВФ прогнозирует, что к 2030 году внедрение искусственного интеллекта лишь незначительно ускорит мировую экономику, но при этом сделает большинство людей беднее. Опрос ведущих экспертов показал, что технологии затронут до 40% рабочих мест, причем в развитых странах под ударом окажутся до 60% сотрудников.