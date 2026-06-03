"УГМК-Здоровье" открыло в Верхней Пышме первую семейную поликлинику

Крупнейшая негосударственная медицинская сеть Урала "УГМК-Здоровье" открыла в Верхней Пышме первую семейную поликлинику. Торжественное открытие прошло 2 июня, а уже с сегодняшнего дня новое современное медучреждение открыло свои двери для приема первых пациентов.

Поликлиника располагается по адресу ул. Кривоусова, 40. Новое подразделение площадью 1,4 тыс. кв.м. создавалось по принципу "медицина у дома", объединив в себе терапевтическое и педиатрическое направления, чтобы в одном медучреждении могли наблюдаться сразу все члены семьи. Кардиологи, гастроэнтерологи, остеопаты, физиотерапевты, ЛОР-врачи и урологи могут принимать до 200 пациентов в смену ежедневно с 08.00 до 20.00. В поликлинике также можно пройти УЗИ, ЭКГ, холтеровское мониторирование, спирографию и другие виды диагностики. А в скором времени к штату присоединятся гинеколог, взрослый и детский хирург, колопроктолог и невролог.

"Для нашей сети открытие филиала в Верхней Пышме — стратегически важный шаг, — комментирует руководитель филиальной сети клиники "УГМК-Здоровье" Ирина Имитаева. — Мы последовательно развиваем формат семейных клиник, чтобы люди получали помощь мирового уровня в шаговой доступности. В планах — не только расширение числа узких специалистов (хирургов, проктологов), но и запуск лекций, обучающих курсов и профилактических встреч. Мы хотим, чтобы пациенты учились сохранять здоровье вместе с нами".

В поликлинику завезено оборудование экспертного класса, такое как: ЛОР-комбайн для комплексной диагностики, аппараты функциональной диагностики и премиальные УЗИ-сканеры. Прием ведут как ведущие местные специалисты, так и врачи из головного отделения в Екатеринбурге, за счет чего гарантируется полная преемственность высоких стандартов "УГМК-Здоровье".

Новый филиал обеспечит пациентам комфортную среду в стенах учреждения и удобную запись на прием. Жители Верхней Пышмы получат аудиофиксацию приемов для безопасности пациента, отдельную комнату матери и ребенка.

Более того, поликлиника полностью адаптирована для маломобильных граждан — предусмотрены широкие дверные проемы, пандусы, специализированные санузлы и свободные зоны для маневрирования на креслах-колясках.

Торжественное открытие собрало сотни верхнепышминцев. Для гостей работали аниматоры, аквагрим, фотозона, проводились экскурсии по клинике и розыгрыш призов.