03 Июня 2026
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Фото: Накануне.ru

Декретные выплаты в России вырастут почти до миллиона рублей

В ближайшие годы максимальная сумма пособия по беременности и родам в России достигнет миллиона рублей. Заместитель председателя Счетной палаты Галина Изотова рассказала РИА Новости, что государство выплачивает эти деньги, чтобы компенсировать женщине зарплату на время декрета. Размер выплаты напрямую зависит от официального дохода: чем больше женщина зарабатывала, тем больше денег она получит. В 2026 году потолок этой суммы составит более 955 тысяч рублей.

Кроме этой выплаты, каждая мать получает фиксированное пособие сразу после рождения ребенка. С февраля 2026 года государство будет выдавать 28,45 тысячи рублей на каждого новорожденного всем женщинам без исключения. Также родители получают ежемесячную поддержку, пока ребенку не исполнится полтора года. Работающие граждане смогут получать максимум 83 тысячи рублей в месяц, а неработающие - 10,7 тысячи рублей.

Власти также изменили правила для студенток очной формы. С сентября 2025 года государство начнет рассчитывать их пособие на основе прожиточного минимума в регионе, а не из размера стипендии. Галина Изотова считает, что эта мера поможет молодым матерям не бросать учебу из-за нехватки денег. Она также напомнила, что регионы могут назначать свои дополнительные выплаты сверх федеральных.

С 2026 года российские власти внедрят новые меры поддержки для студенческих семей: молодые родители продолжат получать детские пособия, даже если их доход превысит норму на 10%, что поможет сохранить выплаты для 231 тысячи детей.

Теги: выплаты, декрет, пособия


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