В Эстонии ночью была объявлена "воздушная угроза"

В Эстонии в ночь 3 июня была объявлена "воздушная угроза" в шести уездах. Об этом сообщили Силы обороны республики.

Военные призвали граждан в случае визуального обнаружения беспилотного летательного аппарата незамедлительно найти укрытие.

Режим опасности действовал с 4:37 в Тартуском, Йыгеваском, Вильяндиском, Валгаском, Пылваском и Выруском районах. В 6:04 он был снят, передает "Интерфакс".

Отметим, минувшей ночью российские силы ПВО отражали массированный налет украинских беспилотников в Ленинградской области.

19 мая над Эстонией впервые с начала конфликта на Украине был сбит беспилотник. По словам министра обороны Эстонии Ханно Певкура, речь, вероятно, идет о дроне украинского происхождения. Дрон был сбит в районе Тарту над озером Выртсъярв. По данным местных СМИ, он следовал в сторону России.