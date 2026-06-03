03 Июня 2026
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Политика В бывшем СССР
Фото: Накануне.RU

Порошенко* призвал завершать военный конфликт "прямо сейчас"

Украине нужно приложить усилия, чтобы воспользоваться нынешней возможностью и завершить военный конфликт с Россией "прямо сейчас". Об этом заявил экс-президент Украины Петр Порошенко* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

Он уточнил, что "прямо сейчас" - это не в течение трех лет, сколько приказал воевать Зеленский, писали западные СМИ. Нужно делать это быстро. При этом он ничего конкретно не предложил, сказав, что за столом переговоров должны быть Украина, Россия, Европа и США. В то же время Порошенко считает, что переговоры можно вести только в том случае, если будет установлено перемирие. В этом отношении его позиция полностью совпадать с позицией Зеленского, который тоже требует сначала остановить боевые действия, а уже потом вести переговоры. Также Порошенко уверен, что ради свой безопасности Украина должна быть в НАТО и ЕС.

Россия настаивает на том, что полноценное урегулирование возможно лишь через устранение первопричин конфликта, которые к нему и привели, а не путем временного перемирия в интересах киевского режима.

К слову, Порошенко подчеркнул, что Украина должна использовать прекращение огня для перевооружения, как в свое время Киев использовал Минские соглашения. А пока нужно продолжать наносить удары беспилотниками, воевать, требовать новых санкций и т.д., что фактически дезавуирует призыв завершать военный конфликт.

Теги: порошенко, украина


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