03 Июня 2026
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба Уральского завода гражданской авиации

Скепсис есть всегда: Мантуров высказался о потенциальной невостребованности ЛМС-901 "Байкал"

В востребованности проекта "Байкал" не стоит сомневаться — график всех работ уже синхронизирован, а государственные средства выделяются в полном объеме. Об этом заявил первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров.

В интервью с "Ъ" у Мантурова поинтересовались насчет востребованности реализации проекта, отметив, что сроки поставок постоянно переносились, а новый полностью российский самолет будет весьма ограничен в эксплуатации. Тот сравнил ЛМС-901 с "Суперджетом", выпуск которого ранее тоже вызывал сомнения.

"Скепсис есть всегда по отношению ко всем новым воздушным судам, в том числе по "Байкалу". Скепсис относительно востребованности "Суперджета" тоже был, но сейчас это лучший по показателям налета самолет на внутреннем рынке", — отметил Мантуров.

По его словам, на ОКР по "Байкалу" государственные средства выделяются в полном объеме. Переносы сроков вызвал отказ иностранных партнеров от участия в проекте, однако после перехода на полностью российские комплектующие график удалось синхронизировать. Самолет уже перешел к сертифицированным испытаниям. Ключевым же шагом станет получение в конце 2026 года сертификата на силовую установку, а именно на двигатель ВК-800 и воздушный винт АВ-901 разработки УЗГА. Затем будет необходимо получить сертификат и на само воздушное судно.

Мантуров также подчеркнул, что ради безопасности, на начальном этапе эксплуатация "Байкала" будет ограничена, а сам однодвигательный самолет потребует тщательной "обкатки". Именно по этой причине воздушное судно изначально будут использовать для лесоохраны, авиахимических и других задач. Когда же у специалистов появится необходимая статистика, "Байкал" начнут эксплуатировать для перевозки пассажиров на местных воздушных линиях.

Теги: Байкал, Мантуров, самолет


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