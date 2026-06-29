В уральском селе из-за обильных осадков смыло мост, началась эвакуация

В свердловском селе Киргишаны из-за сильного и продолжительного дождя произошло локальное подтопление территории. Один мост смыт, второй находится под угрозой.

"Для стабилизации обстановки мы со специальными службами оперативно начали регулировать уровень воды в Бисертском пруду. Сейчас идёт процесс поднятия затворов плотины. Спасатели ведут превентивную эвакуацию людей, чьи дома находятся в зоне риска", - написала в своём telegram-канале глава Бисертского муниципального округа Валентина Суровцева.

Подтоплены два дома: один из них нежилой, а из второго жилого здания сотрудники МЧС эвакуировали женщину, сейчас она в полной безопасности.

"Я прошу всех жителей сохранять спокойствие, не поддаваться панике и строго следовать указаниям экстренных служб. Если ваш дом находится в зоне подтопления, пожалуйста, подготовьте документы, личные вещи и будьте готовы к временному выезду в безопасное место", - написала Суровцева.

Ранее сегодня стало известно, что Екатеринбург затопило ливнем, который не прекращается весь день - ливневая канализация города переживает коллапс, во многих местах из ливневых решёток и канализационных люков били фонтаны воды, переполнившей коллектор. Центральные улицы блокированы настоящими реками воды, на Малышева около ресторана "Итальянцы" в Исеть впадает настоящий водопад.