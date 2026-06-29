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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Хуснуллин: Условия семейной ипотеки с 1 июля не изменятся

Вице-премьер Марат Хуслуннин высказался о трансформации условий семейной ипотеки.
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"По поручению президента мы продолжаем работать над обновлением правил программы. Было много обсуждений, но могу сказать, что с 1 июля ничего не изменится, пока условия остаются прежними", - написал политик в своём telegram-канале.

Правительство разрабатывает условия трансформации программы.

"Наша задача – повысить адресность поддержки и оказать положительный эффект на демографию. Важно принять очень взвешенное решение. А также дать время и гражданам, и застройщикам, и банкам успеть подготовиться к изменениям программы", - уточнил Хуснуллин.

"Интерфакс", ссылаясь на материалы Минфина, пишет, что условия семейной ипотеки останутся прежними как минимум до 1 октября.

Ранее заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин заявил на форуме недвижимости "Движение" в Сочи, что с 1 июля изменятся параметры программы семейной ипотеки. Это собирались сделать ради стимулирования рождаемости. Он заявил, что решение по изменениям уже принято. Конкретных параметров, которые изменятся, Стасишин не назвал.

Сейчас для всех регионов и семей ставка по семейной ипотеке составляет 6%, первоначальный взнос – от 20%, максимальная стоимость жилья по программе для регионов – 6 млн руб., для Москвы Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленобласти – 12 млн руб.

Теги: Марат Хуснуллин, семейная ипотека, условия


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