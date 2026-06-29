В Пыть-Яхе жителям дома, у которого непогода разрушила кровлю, выплатят компенсацию

В Югре изменили различные законы, чтобы распространить действующие социальные льготы на новые категории граждан.

Льготы получат те, кто участвовал в боевых действиях, начиная с 2014 г., а также был участником отражения вооруженного вторжения на госгранице России и в субъектах, прилегающих к районам проведения специальной военной операции. Социальный контракт в приоритетном порядке будет заключаться с многодетными семьями, семьями с детьми, а также с участниками специальной военной операции и их близкими.

Пыть-Яху выделены деньги из бюджета на единовременные выплаты жителям многоквартирного дома, у которого обрушилась кровля. Причиной чрезвычайной ситуации стал комплекс опасных погодных явлений, написал губернатор Югры Руслан Кухарук в своём telegram-канале.