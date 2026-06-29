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Фото: ГИБДД Свердловской области

Екатеринбург затопило ливнем, который не прекращается весь день

Екатеринбург затопило ливнем, который не прекращается весь день - ливневая канализация города переживает коллапс, во многих местах из ливневых решеток и канализационных люков бьют фонтаны воды, переполнившей коллектор. Центральные улицы блокированы настоящими реками воды, на Малышева около ресторана "Итальянцы" в Исеть впадает настоящий водопад.

Telegram-канал "Транспортные новости ЕКБ" сообщает, что на улице Малышева (между остановками "Гостиница Центральная" и "Храм Большой Златоуст") затруднено движение транспорта в обе стороны из-за скопившейся воды на проезжей части (глубиной до 25 сантиметров). На улице Белинского (в районе улицы Фурманова) и на улице Победы (в районе остановки Ильича) затруднено движение в сторону Большакова по причине превышения допустимого уровня воды на перекрёстках. На проспекте Космонавтов (в районе пересечения с улицей Войкова) затруднено движение транспорта в сторону Фрезеровщиков по причине превышения уровня воды на дороге.

Очевидцы сообщают, что из-за подъема уровня воды на Белинского несколько автомобилей заглохли, что затрудняет движение остальным. Сотрудников Госавтоинспекции, которые могли бы регулировать потоки транспорта, на месте нет.

Ранее власти города подчеркивали, что нормальной считается ситуация, когда ливневая канализация справляется с выпавшими осадками в течение нескольких часов после окончания дождя. Особенность сегодняшней ситуации в том, что дождь не заканчивается.

Теги: ливень, дождь, потоп


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Развитие сюжета:

Ранее 29.06.2026 21:10 Мск В уральском селе из-за обильных осадков смыло мост, началась эвакуация

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