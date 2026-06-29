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Общество Краснодарский край
Фото: kubzsk.ru

Юрий Бурлачко: В ходе предстоящей сессии ЗСК рассмотрим ряд инициатив Губернатора Краснодарского края

"В ходе предстоящей сессии Законодательного Собрания, которая состоится уже на этой неделе, рассмотрим ряд инициатив Губернатора Краснодарского края Вениамина Ивановича Кондратьева", - сообщил на своих страницах в соцсетях спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

Одна из них касается расширения перечня объектов культурного наследия, территория которых подлежит благоустройству по упрощенной схеме.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

"Напомню, что в 2022 году, еще до введения соответствующей нормы на федеральном уровне, мы значительно упростили процесс ремонта памятников Великой Отечественной войны в нашем регионе. Позже эти же меры были распространены на территории, прилегающие к таким объектам. Сейчас федеральный закон также предусматривает упрощенный ремонт памятников, посвященных и другим военным конфликтам. В случае принятия нового регионального закона мы пойдем дальше – в Краснодарском крае без соответствующих издержек будут благоустраивать и территорию вокруг них", - добавил председатель Кубанского парламента.

Юрий Бурлачко отметил, что инициатива важная и своевременная.

"Учитывая вызовы, с которыми сегодня сталкивается Россия, помня о славной истории Кубани, неразрывно связанной с традициями русского воинства, особенно важно продолжать работу по сохранению памяти о героях нашего Отечества. Излишняя бумажная волокита этому не только препятствует, но и, в некоторых случаях, приводит к невосполнимому разрушению объектов культурного наследия. Общая задача краевой власти – найти разумный баланс между строгим соблюдением закона и необходимостью оперативно, здесь и сейчас сохранять наше общее достояние. Предложенный законопроект, на мой взгляд, является еще одним шагом в этом направлении", - считает председатель ЗСК.

Теги: юрий бурлачко, зск, Парламенты ЮФО, Парламенты СКФО


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