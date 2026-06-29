Об итогах работы Молодежного парламента при Думе Астраханской области седьмого созыва рассказали на региональном ТВ

Участники Молодежного парламента при Думе Астраханской области седьмого созыва и депутат Думы Астраханской области Владимир Сухарев приняли участие в программе ««Интервью» ГТРК «Лотос». Передача вышла в эфир на телеканале «Россия-24». Гости студии озвучили итоги работы Молодежного парламента за пять лет и обсудили, какие инициативы были предложены активистами. Подробнее о взаимодействии Молодежного парламента с областными депутатами по поручению спикера Игоря Мартынова рассказал депутат Владимир Сухарев.

«Взаимодействие Молодёжного парламента с органами законодательной власти играет ключевую роль в развитии гражданского общества, вовлечении молодёжи в общественно-политические процессы и формировании эффективной государственной молодёжной политики», - отметил депутат Думы Астраханской области.

Так, участники передачи обсудили ключевые направления работы Парламента: поддержка семьи и детства, развитие добровольчества, молодёжного предпринимательства, международного сотрудничества, создание условий для профессионального роста молодёжи. Были отмечены некоторые инициативы Молодёжного парламента, которые получили практическое воплощение. Например, предложение предоставить самозанятым право добровольно вступать в систему обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности было поддержано депутатами Думы, одобрено Комиссией Совета законодателей РФ и реализовано в федеральном законе. Кроме того, члены Молодёжного парламента выступили с инициативой внести поправки в два областных закона — «О защите нравственности и здоровья детей» и «Об административных правонарушениях».

Также, по предложению Молодёжного парламента был принят региональный закон, ограничивающий розничную продажу автомобильного бензина несовершеннолетним и устанавливающий административную ответственность за это нарушение.

Владимир Сухарев поблагодарил членов Молодёжного парламента за энергию, инициативность, неравнодушное отношение и вклад в общественную жизнь региона.

«Молодежный парламент выполняет важнейшую задачу, выступая связующим звеном между молодежью и депутатами Думы Астраханской области. Многие предложения нашли отражение в региональных законах и были поддержаны на федеральном уровне. Вовлечение молодежи в законотворческий процесс влияет на формирование активной гражданской позиции, повышение социальной активности и укрепление чувства патриотизма среди молодого поколения, способствует развитию лидерских качеств, поддержке талантливой молодёжи и популяризации традиций и ценностей российского общества, формирует гражданскую культуру и повышает эффективность государственного управления. Впереди - выборы нового состава Думы Астраханской области. Процессы обновления коснутся и молодежного парламента. Уже этой осенью, после выборов депутатов Думы Астраханской области восьмого созыва, будет объявлено о начале конкурсных процедур для вхождения в состав Молодежного парламента. Поэтому мы ждем молодых, активных ребят принять в нем участие, всех тех, кто стремится сделать жизнь астраханцев лучше, готовых к плодотворной работе на благо своих земляков, на благо своей малой Родины», - подчеркнул парламентарий.