Об итогах работы Молодежного парламента при Думе Астраханской области седьмого созыва рассказали на региональном ТВ

29 Июня 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Зачем Абрамович приезжал в Киев?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество Астраханская область
Фото: astroblduma.ru

Об итогах работы Молодежного парламента при Думе Астраханской области седьмого созыва рассказали на региональном ТВ

Участники Молодежного парламента при Думе Астраханской области седьмого созыва и депутат Думы Астраханской области Владимир Сухарев приняли участие в программе ««Интервью» ГТРК «Лотос». Передача вышла в эфир на телеканале «Россия-24». Гости студии озвучили итоги работы Молодежного парламента за пять лет и обсудили, какие инициативы были предложены активистами. Подробнее о взаимодействии Молодежного парламента с областными депутатами по поручению спикера Игоря Мартынова рассказал депутат Владимир Сухарев.

«Взаимодействие Молодёжного парламента с органами законодательной власти играет ключевую роль в развитии гражданского общества, вовлечении молодёжи в общественно-политические процессы и формировании эффективной государственной молодёжной политики», - отметил депутат Думы Астраханской области.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Так, участники передачи обсудили ключевые направления работы Парламента: поддержка семьи и детства, развитие добровольчества, молодёжного предпринимательства, международного сотрудничества, создание условий для профессионального роста молодёжи. Были отмечены некоторые инициативы Молодёжного парламента, которые получили практическое воплощение. Например, предложение предоставить самозанятым право добровольно вступать в систему обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности было поддержано депутатами Думы, одобрено Комиссией Совета законодателей РФ и реализовано в федеральном законе. Кроме того, члены Молодёжного парламента выступили с инициативой внести поправки в два областных закона — «О защите нравственности и здоровья детей» и «Об административных правонарушениях».

Также, по предложению Молодёжного парламента был принят региональный закон, ограничивающий розничную продажу автомобильного бензина несовершеннолетним и устанавливающий административную ответственность за это нарушение.

Владимир Сухарев поблагодарил членов Молодёжного парламента за энергию, инициативность, неравнодушное отношение и вклад в общественную жизнь региона.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

«Молодежный парламент выполняет важнейшую задачу, выступая связующим звеном между молодежью и депутатами Думы Астраханской области. Многие предложения нашли отражение в региональных законах и были поддержаны на федеральном уровне. Вовлечение молодежи в законотворческий процесс влияет на формирование активной гражданской позиции, повышение социальной активности и укрепление чувства патриотизма среди молодого поколения, способствует развитию лидерских качеств, поддержке талантливой молодёжи и популяризации традиций и ценностей российского общества, формирует гражданскую культуру и повышает эффективность государственного управления. Впереди - выборы нового состава Думы Астраханской области. Процессы обновления коснутся и молодежного парламента. Уже этой осенью, после выборов депутатов Думы Астраханской области восьмого созыва, будет объявлено о начале конкурсных процедур для вхождения в состав Молодежного парламента. Поэтому мы ждем молодых, активных ребят принять в нем участие, всех тех, кто стремится сделать жизнь астраханцев лучше, готовых к плодотворной работе на благо своих земляков, на благо своей малой Родины», - подчеркнул парламентарий.

Теги: молодежный парламент, дума астраханской области


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети