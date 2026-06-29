Россияне занялись "топливным туризмом" в Казахстане

Россияне, живущие в приграничных районах, стали чаще приезжать в Казахстан заправляться топливом, пишут местные СМИ.

Так, NewTimes.kz пишет о жителях Самарской области, появившихся в Уральске, где сейчас бензин стоит почти вдвое дешевле, чем у них на родине. В Казахстане нет очередей у заправок, а в приграничных регионах рядом с АЗС бывают пункты обмена рублей на тенге. Такие поездки россиян в соседнюю страну казахстанские СМИ уже окрестили "топливным туризмом".

Ранее власти Казахстана опровергли сообщения о просьбах РФ поставить из республики некоторое количество топливо. "Официальных запросов с российской стороны у нас не было", - сказал глава Минэнерго Казахстана Ерлан Аккенженов.