Из-за аномальной жары в Калининградской области 40 человек получили тепловой удар

В Калининградской области 40 человек обратились к врачам скорой помощи с тепловым ударом. Вызовы зафиксированы во время аномальной жары с 26 по 28 июня. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

По данным регионального гидрометцентра, конец июня принес области температурный рекорд за всю историю наблюдений. В воскресенье на территории рыбного порта в Калининграде термометры показали 36,2 градуса тепла.

Ранее в странах Европы всего за семь дней из-за сильного зноя скончались более 1300 человек. В середине июня температура во многих регионах поднялась выше 40 градусов. Франция, Великобритания, Нидерланды и Италия ввели максимальный красный уровень опасности. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус назвал тепловой стресс "тихим убийцей" и пояснил, что европейские дома, офисы и школы просто не приспособлены к такой погоде.