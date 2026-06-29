Тюменская область присоединится к Всероссийскому Параду семьи

Тюменская область присоединится к Всероссийскому Параду семьи, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.



Масштабная акция "Россия – Семья семей" пройдет в областной столице 8 июля 2026 года в День семьи, любви и верности. Семьи с детьми, семейные трудовые династии, молодые семьи сформируют свои семейные колонны и примут участие в торжественном шествии.



Зарегистрироваться для участия во Всероссийском Параде семьи можно по ссылке.



Сбор и построение колонны на набережной Туры (ориентир - ресторан "15/86") начнется в 16.00, торжественное шествие с духовым оркестром по главной аллее стартует в 16.30.



В 17.00 на площади у мультицентра "Контора пароходства" начнется праздничная программа: парад колясок (регистрация), семейный забег "Летящие сказки" (регистрация), гонки на самокатах, интересные мастер-классы, концерт "ROCKПЕРЕЗАГРУЗКА" от группы 4FUSION, вечерняя дискотека.

Отметим, что День семьи, любви и верности отмечается в России ежегодно 8 июля. Праздник приурочен к дню памяти святых Петра и Февронии Муромских, которые издавна почитаются православной церковью как покровители супружества и семейного счастья. В 2026 году торжество выпадает на среду, поэтому официальным выходным днём оно не является. Основные городские и культурные мероприятия традиционно проходят в вечернее время либо переносятся на ближайшие выходные.