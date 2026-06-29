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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.ru

В Кушве после смерча восстановили 28 домов и готовятся к ремонту больницы

В Кушве продолжают работу над приведением в порядок города после смерча. На сегодняшний день восстановлено 28 жилых домов, 34 из 76 уже подключили к газу, а до 5 июля планируются еще 27 пусков. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

В ближайшие дни завершится строительство двух новых газопроводов по наиболее пострадавшим улицам – Чапаева и 9 Января. Также уже заключены контракты и заказаны необходимые материалы для ремонта Кушвинской городской больницы. Минздрав организовал профилактическую вакцинацию против вирусного гепатита для исключения риска заболеваемости. На сегодняшний день в городе привиты 38 взрослых и 31 ребенок.

"Восстанавливаем энергетическую инфраструктуру. Завершены работы на линиях электропередач напряжением 0,4 кВ. Подключено 478 абонентов из 570. Подачу электроэнергии в частные дома энергетики ведут совместно с управляющей и строительной организациями, которые проверяют электропроводку внутри помещений. Осталось подключить порядка 60 домов, в 27 из них электричество должно появиться уже сегодня", – написал Денис Паслер в своих соцсетях.

Для восстановления домов в минувшие выходные работали 115 человек, а сегодня их численность увеличилась до 150. В детсадах также завершены ремонтные работы, скоро они будут готовы к открытию. В школе временно укрыли крышу во избежание затопления от дождей, стройматериалы для полноценного ремонта также уже заказаны.

Для уборки города ежедневно задействовано 39 единиц техники. 18 самосвалов 4 фронтальных погрузчика, 2 экскаватора и другие спецмашины предоставили подрядные дорожные организации. Много сил и времени уходит на вырубку и распил поврежденных деревьев. Территория вокруг мемориала "Воинам, умершим от ран в госпиталях города Кушва", а также порядка 60 м. русла реки Кушва выше по течению от переулка Молодежного уже очищены. Специалисты производят отсыпку берегов, чтобы предотвратить разлив реки.

"Кушвинцы, чье имущество пострадало от урагана, получают положенные выплаты. Направлено 163 единовременных муниципальных выплаты, а также региональные платежи в связи с утратой имущества. Идет сбор гуманитарной помощи, поставка стройматериалов для ремонтов частных домов. В город доставлены газовые плитки, сегодня их раздадут тем, у кого пока нет электричества и газа", – добавил Денис Паслер.

По всем вопросам жители могут обратиться в штаб на территории города, в котором работают представители региональных министерств и ведомств.

Теги: Кушва, дом, больница, смерч, восстановление


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